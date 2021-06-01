Напомним, ранее СМИ сообщили, что Крал провел переговоры с "Вест Хэмом" и договорился о переходе в английский клуб. Вместе с тем контракт игрока со "Спартаком" рассчитан до 2024 года. Соответственно, он не имеет права вести переговоры с другими клубами без разрешения со стороны "красно-белых".
На данный момент "Спартаку" не поступало официальное предложение от "Вест Хэма" по поводу потенциального трансфера Крала. Кроме того, отмечается, что "красно-белые" не намерены продавать игроков до старта чемпионата Европы.
Источник: Metaratings
Фетисов: "Спартак" рассмотрит только очень выгодное предложение по Кралу
Источник: Крал не вел переговоры с "Вест Хэмом"
Полузащитник "Спартака" Алекс Крал не вел переговоры с лондонским "Вест Хэмом".
Фото: "Спартак"
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