Футболист "Спартака" рассказал, что ему не нравится позиция, на которой его использует Карседо

- Я сразу сказал тренеру, что лично мне эта позиция не по душе, но я сделаю все ради команды.
Выполню все, что потребуется. Тактика, персональные задачи, выхожу я вообще на поле или нет — все это неважно. Имеет значение только конечный результат, - приводит слова Фернандеша пресс-служба "Спартака".
В текущем сезоне Жедсон Фернандеш провел за московский "Спартак" во всех турнирах 15 матчей и записал на свой счет один забитый мяч и три голевые передачи. Рыночная стоимость 27-летнего португальца оценивается порталом Transfermarkt в 18 миллионов евро, его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2029 года.
По итогам 13 сыгранных туров команда Хуана Карседо располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 26 набранными очками в своем активе.