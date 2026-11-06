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Футболист "Спартака" рассказал, что ему не нравится позиция, на которой его использует Карседо

Футболист "Спартака" Жедсон Фернандеш рассказал, как воспринял перевод из полузащиты в защиту красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Фернандеша, ему не нравится играть в защите, но ради команды он готов выполнять все указания.

- Я сразу сказал тренеру, что лично мне эта позиция не по душе, но я сделаю все ради команды.

Выполню все, что потребуется. Тактика, персональные задачи, выхожу я вообще на поле или нет — все это неважно. Имеет значение только конечный результат, - приводит слова Фернандеша пресс-служба "Спартака".

В текущем сезоне Жедсон Фернандеш провел за московский "Спартак" во всех турнирах 15 матчей и записал на свой счет один забитый мяч и три голевые передачи. Рыночная стоимость 27-летнего португальца оценивается порталом Transfermarkt в 18 миллионов евро, его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2029 года.

По итогам 13 сыгранных туров команда Хуана Карседо располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 26 набранными очками в своем активе.

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