"Нужно было вернуть команде положительные эмоции". Галактионов - о предстоящем матче с "Рубином"

- После матча со "Спартаком" нужно было сделать эмоциональный фон положительным. Вернуть команде положительные эмоции.
Чтобы перед паузой на игры сборных показать правильный, хороший результат. Победный результат. И показать хорошее качество игры. Показать правильную реакцию на последние результаты, - сказал Галактионов в эфире "Матч ТВ".
В 13 туре Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" на домашнем стадионе уступил столичному "Спартаку" со счетом 0:4. Забитыми мячами отметились Александр Руденко (автогол), Виктор Парада, Манфред Угаьде и Эсекьель Барко, реализовавший одиннадцатиметровый удар.
Сегодня, 6 ноября, "железнодорожники" сыграют на своем поле с казанским "Рубином" в матче 14 тура чемпионата России, старт встречи запланирован на 19:30 по московскому времени. Сообщалось, что эта игра станет последней для Михаила Галактионова на посту главного тренера красно-зеленых. Сам специалист отказался комментировать свое будущее.