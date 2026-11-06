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Ещенко рассказал, продолжит ли он тренерскую карьеру

Экс-защитник "Спартака" Андрей Ещенко высказался о своей тренерской карьере.
Фото: ФК "Кубань"
По словам Ещенко, он ведет переговоры с клубами не из Москвы.

- Сейчас я нахожусь в ожидании новых предложений. Располагаюсь в Москве.
Веду переговоры с разными клубами о работе тренером, но они находятся не в Москве.

В футболе всегда хочется работать. Рассматриваю варианты во взрослом футболе, - приводит слова Ещенко Metaratings.

Андрей Ещенко выступал за московские "Спартак" и "Локомотив", а также был игроком киевского "Динамо", "Днепра", "Анжи" и ряда других российских клубов. Также на счету защитника 14 матчей в составе национальной команды России.

После завершения профессиональной карьеры футболиста Ещенко был ассистентом главного тренера "Кубани" и столичного "Спартака", а также работал в должности функционера в академии красно-белых.

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