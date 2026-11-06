Ещенко рассказал, продолжит ли он тренерскую карьеру

- Сейчас я нахожусь в ожидании новых предложений. Располагаюсь в Москве.
Веду переговоры с разными клубами о работе тренером, но они находятся не в Москве.
В футболе всегда хочется работать. Рассматриваю варианты во взрослом футболе, - приводит слова Ещенко Metaratings.
Андрей Ещенко выступал за московские "Спартак" и "Локомотив", а также был игроком киевского "Динамо", "Днепра", "Анжи" и ряда других российских клубов. Также на счету защитника 14 матчей в составе национальной команды России.
После завершения профессиональной карьеры футболиста Ещенко был ассистентом главного тренера "Кубани" и столичного "Спартака", а также работал в должности функционера в академии красно-белых.