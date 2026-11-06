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Галактионов ответил на вопрос о своем будущем в "Локомотиве"

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов ответил на вопрос о своем будущем.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Галактионова, он не комментирует такие вещи.

— Как можете прокомментировать информацию, что игра с "Рубином" будет для вас последнем матчем в "Локомотиве"?
— Никак. Я эти вещи не комментирую, — сказал Галактионов в эфире "Матч ТВ".

Сегодня, 6 ноября, московский "Локомотив" примет на домашнем стадионе казанский "Рубин" в матче 14 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по столичному времени. Сообщалось, что после этой встречи "железнодорожники" объявят об отставке Михаила Галактионова с поста главного тренера. По итогам прошлого сезона команда под его руководством стала бронзовым призером чемпионата страны.

На данный момент красно-зеленые располагаются на 14 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками в своем активе.

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