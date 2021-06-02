Как сообщает источник, речь идет о контракте сроком на три года. Нынешнее соглашение Лунева с петербургским клубом истекает в июне 2021 года.
Вратарь Андрей Лунев перешел в "Зенит" зимой 2017 года из "Уфы" за 3,5 млн евро. В минувшем сезоне он провел за "сине-бело-голубых" 12 матчей в РПЛ, в трех играх он не пропустил ни одного гола. Всего за "Зенит" 29-летний голкипер сыграл в 118 матчах.
"Зенит" досрочно выиграл чемпионский титул. Команда Семака в 30-ти матчах набрала 65 очков. В следующем сезоне петербургский клуб представит Россию в Лиге чемпионов, "сине-бело-голубые" попали в групповой этап еврокубка. "Сине-бело-голубые" соберутся в Санкт-Петербурге для прохождения первого сбора, который начнется 14 июня.
Источник: РБ Спорт
СМИ: "Зенит" предложил Луневу новый контракт
"Зенит" предложил вратарю команды Андрею Луневу новый контракт.
Фото: ФК "Зенит"
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