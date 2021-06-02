Медиадиректор "Спартака": мы ожидаем прилет Руя Витории после 10 числа

Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов рассказал, когда клуб ожидает прилета нового главного тренера Руя Витории.
Фото: Getty Images
"Мы ожидаем прилет Руя Витории после 10 числа. Команда, как и планировалось ранее, соберется 15 июня для прохождения медосмотра", - приводит слова Фетисова "Спорт-экспресс".

Напомним, что португальский специалист и его тренерский штаб подписали с красно-белыми двухгодичный контракт. Витория сменил на посту наставника "Спартака" Доменико Тедеско, под руководством которого в сезоне-2020/21 клуб финишировал на втором месте в Российской Премьер-Лиге и пробился в квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Ранее Руй возглавлял ряд португальских команд, среди которых "Бенфика". С 2019 по 2020 год он работал в "Ан-Насре" из Саудовской Аравии.


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Теги: Спартак Фетисов Витория
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