- Мы разбирали "Спартак" и показывали ребятам, что там ничего такого особенного нет. Два лидера еще у них выпадало, что тоже нам на руку было. Джикия и Соболев не играли. Старались вселить в команду уверенность, что "Спартак" можно обыгрывать, и показывали, за счет чего это можно сделать, - приводит слова Стукалова "ГорОбзор.Ру".
В матче 26 тура Российской премьер-лиги "Уфа" разгромила на выезде московский "Спартак" со счетом 3:0. На 45 минуте матча счет открыл хавбек гостей Владислав Камилов. Почти сразу после перерыва полузащитник башкирского клуба Филип Мрзляк удвоил результат. На 87 минуте игры Камилов не реализовал пенальти, но тут же добил в сетку мяч, отбитый голкипером "Спартака" Александром Максименко.
Стукалов: мы разбирали "Спартак" и показывали ребятам, что ничего в нем особенного нет
Главный тренер "Уфы" Алексей Стукалов рассказал, как его команда готовилась к выездному матчу 26 тура РПЛ с московским "Спартаком", в котором одержала победу со счетом 3:0.
Фото: РИА Новости
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