Напомним, сегодня появилась информация, что правый защитник Валентин Розье, трансфер которого принадлежит лиссабонскому "Спортингу", может стать игроком "Спартака". По данным СМИ, "красно-белые" предлагают лиссабонцам за Розье 5 млн евро.
"Интерес "Спартака"? Это слухи, никто из представителей клуба со мной не контактировал", - приводит слова Канара Sport24.
Защитник Валентин Розье минувший сезон провел на правах аренды в "Бешикташе". Права на игрока принадлежат лиссабонскому "Спортингу". За турецкий клуб он провел 33 матча в Суперлиге и 4 матча в рамках Кубка Турции, забил в этих играх 3 гола и отдал 7 результативных передач.
В "Спортинг" он перешел летом 2019 года из "Дижона" за 5 млн евро.
Португальские СМИ: "Спартак" интересуется защитником "Спортинга" Розье
Агент Розье: никто из представителей "Спартака" со мной не контактировал
Стефан Канар, агент защитника лиссабонского "Спортинга" Валентена Розье, прокомментировал информацию об интересе "красно-белых" к игроку.
Фото: "Getty Images"
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