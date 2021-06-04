— Пишу ли это я? Да. Что касается слов про Черчесова, это всего лишь мое личное мнение. С мнением клуба оно не совпадает, — цитирует Салихову "Чемпионат".
Напомним, вчера Зарема Салихова активно отвечала на вопросы подписчиков в своем телеграме. В частности, у девушки спросили мнение касаемо возможного появления Станислава Черчесова в "Спартаке" в случае неудачи Руя Витории. Девушка ответила, что такое решение может быть совершено "только через её труп".
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Салихова — о словах про Черчесова: это мое личное мнение. С мнением "Спартака" оно не совпадает
Зарема Салихова, жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировала свои слова про наставника сборной России Станислава Черчесова.
Фото: Чемпионат
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