Напомним, что в минувшем сезоне 19-летний игрок защищал цвета московского "Локомотива", который стал победителем Кубка России.
"Победа "Локо" в Кубке? Не моя заслуга, команды больше. Не так много я вклада внёс. Больше команда постаралась, чем я.
Нравится ли сравнение с Вернблумом? Нет, не люблю, когда меня захваливают. Не хочу, чтобы преувеличивали мои заслуги", - цитирует Мухина "РБ Спорт".
Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год. В составе "армейцев" в чемпионате России шведский игрок провел 167 игр.
В прошедшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги в составе "Локомотива" Мухин принял участие в 10 матчах, не отметившись результативными действиями.
Мухин: мне не нравится сравнение с Вернблумом
Опорный хавбек ЦСКА и сборной России Максим Мухин признался, что ему не нравятся сравнения с бывшим полузащитником армейского клуба Понтусом Вернблумом.
Фото: сборная России
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