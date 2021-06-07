По информации источника, трудовое соглашение 23-летнего футболиста с клубом рассчитано до 2022 года. Акмурзин - один из самых высокооплачиваемых игроков "Спартака-2". Также Тимур сотрудничает с агентством бывшего генерального директора красно-белых Томаса Цорна.
Источник сообщает, что в "Спартаке" не видят в голкипере перспектив для основной команды, при этом по нему нет предложений со стороны других клубов. Московский клуб хочет разорвать контракт с Акмурзиным, а сам игрок на данный момент выступает против расторжения соглашения.
Отмечается, что руководство "Спартака" изменило взгляд на зарплатную ведомость второй команды, сейчас делается всё для ее оптимизации.
Акмурзин в минувшем розыгрыше Футбольной национальной лиги в составе "Спартака-2" провел 20 матчей, в которых пропустил 34 мяча. Восемь раз голкипер оставил ворота своей команды в неприкосновенности.
Источник: Metaratings.ru
Источник: "Спартак" пытается разорвать контракт с клиентом Цорна вратарем Акмурзиным
Руководство московского "Спартака" предпринимает попытки расторгнуть контракт вратаря второй команды красно-белых Тимура Акмурзина.
Фото: ФК "Спартак"
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