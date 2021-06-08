Хачатурянц: Васильев отстранен от судейства в связи с результатами проверки

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц подтвердил отстранение арбитра Станислава Васильева от судейства.
Фото: "СЭ"
"Васильев отстранен в связи с результатами проверки. Он решением судейского комитета не рекомендован для судейства ни в одной из российских лиг.

Васильев добровольно согласился пройти полиграф. И по результатам этого прохождения он не включен ни в один список. Васильев больше не будет судить. По крайней мере, пока я нахожусь в судейском комитете. Если придет другой руководитель, чисто теоретически, может его вернуть", - заявил Хачатурянц.

Напомним, ранее появилась информация, что арбитр Станислав Васильев будет пожизненно отстранен от судейства матчей Российской премьер-лиги.

Сообщалось, что служебная проверка деятельности рефери Васильева, связанной с работой на матче 28 тура РПЛ "Ротор" - "Ахмат" (1:0), завершена и по ее итогам Российский футбольный союз принял решение не зачислять Васильева в списки арбитров РПЛ на сезон-2021/2022, а также отстранить его от судейства матчей чемпионата России пожизненно.

Ранее рефери РПЛ Михаил Вилков был пожизненно отстранен от судейства решением руководителя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца. Причиной послужили спорные решения арбитра в ключевых эпизодах, повлиявших на исход матча 27 тура РПЛ "Локомотив" - "Ростов" (4:1).

Источник: Sport24

Источник: арбитр Васильев будет пожизненно отстранен от судейства в РПЛ

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Теги: Хачатурянц Васильев РФС
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