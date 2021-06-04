Арбитр Станислав Васильев будет пожизненно отстранен от судейства матчей Российской премьер-лиги, сообщают СМИ.
По информации источника, служебная проверка деятельности рефери Васильева, связанной с работой на матче 28 тура РПЛ "Ротор" - "Ахмат" (1:0), завершена и по ее итогам Российский футбольный союз принял решение не зачислять Васильева в списки арбитров РПЛ на сезон-2021/2022, а также отстранить его от судейства матчей чемпионата России пожизненно.
Источник: "РБ-Спорт".
Источник: арбитр Васильев будет пожизненно отстранен от судейства в РПЛ
РФС принял решение отстранить от работы на постоянной основе рефери Станислава Васильева.
Фото: ФК "Химки"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!