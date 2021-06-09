- Стала ли жизнь сложнее после ухода Цорна? С Томасом у нас установились доверительные отношения. Что логично - он меня позвал в "Спартак". Мы все обсуждали до деталей: кто уходит совсем, кого отдаем в аренду, кого приобретаем, какие цели ставим перед собой... Некоторое время генерального директора не было вообще. В этот момент мне очень помогли Федун и Зарема, которые вернули позитивный настрой, - приводит слова Тедеско "Спорт-Экспресс".
Футбольный агент Томас Цорн был назначен на должность генерального директора "Спартака" в мае 2019 года в период работы с клубом главного тренера Олега Кононова. В конце сентября Кононов был уволен со своей должности, 14 октября 2019 года новым наставником "Спартака" стал немецкий тренер Доменико Тедеско, которого пригласил в команду Цорн. В июле 2020 года функционер был отправлен в отставку с поста генерального директора клуба.
Тедеско: после ухода Цорна позитивный настрой мне вернули Федун и Зарема
Бывший главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о своих отношениях в клубе с экс-генеральным директором Томасом Цорном.
Фото: ФК "Спартак"
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