- Установились ли у меня с Газизовым столь же доверительные отношения, как с Цорном? Это все-таки разные ситуации. Томас приглашал меня в "Спартак", какие-то вещи мы проговаривали еще до подписания контракта. Понятно, что ты доверяешь тому тренеру, которого позвал. Если я не справляюсь, то автоматически и он терпит неудачу. Это нормально. С Газизовым, понятно, мне было посложнее. Во-первых, языковой барьер - Шамиль говорит только по-русски. Во-вторых, он проработал всего 5 месяцев - весьма короткий срок, - передает слова Тедеско "Спорт-Экспресс".
35-летний экс-главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско был назначен на должность наставника красно-белых в октябре 2019 года, его приглашение в клуб осуществлял работавший в тот период на посту генерального директора Томас Цорн. В июле 2020 года Цорн был уволен владельцем клуба Леонидом Федуном со своей должности, через несколько дней его сменил бывший гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов. В свою очередь, Газизов покинул должность генерального директора "Спартака" в декабре 2020 года, проработав на ней 5 месяцев.
Тедеско: с Газизовым мне было посложнее, чем с Цорном
Бывший наставник "Спартака" Доменико Тедеско сравнил свои отношения в клубе с генеральными директорами Томасом Цорном и Шамилем Газизовым.
Фото: "Спорт-Экспресс"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!