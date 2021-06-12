"Здесь моё личное отношение к нему пересекается с профессиональным. Если бы я принимал решение — не продлевал бы контракт. Как человека его надо оставлять, но был бы я функционером, сказал бы, что "Зениту" надо идти дальше", - цитирует Аршавина "Чемпионат".
Ранее появилась информация, что руководство сине-бело-голубых хочет продлить контракт с 37-летним Жирковым.
Юрий является воспитанником тамбовского футбола. До перехода в "Зенит" он выступал за ЦСКА, "Челси", "Анжи" и московское "Динамо".
В прошедшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Жирков принял участие в 15 матчах, в которых отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с клубом истекает 30 июня.
Аршавин - о Жиркове: если бы я принимал решение — не продлевал бы контракт
Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам "Зенита" Андрей Аршавин ответил на вопрос о том, стоит ли клубу продлевать контракт с защитником Юрием Жирковым.
Фото: ФК "Зенит"
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