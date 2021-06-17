Ранее появилась информация, что ЦСКА вел переговоры с 48-летним португальским специалистом.
"Никто из ЦСКА не обращался ко мне по Паулу, тем более не было никаких переговоров", - цитирует Абреу Sport24.
Напомним, 15 июня ЦСКА объявили об уходе с поста главного тренера команды Ивицы Олича. Хорватский специалист отработал в армейском клубе 3 месяца. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Алексей Березуцкий.
Паулу Фонсека по окончании сезона покинул итальянскую "Рому". Под его руководством столичный клуб в сезоне-2020/2021 занял 7-е место, набрав в 38 матчах 62 очка. Со следующего сезона "Рому" будет тренировать Жозе Моуринью.
Агент Фонсеки: никто из ЦСКА ко мне не обращался
Агент Марку Абреу, представляющий интересы бывшего тренера "Ромы" Паулу Фонсеки, прокомментировал информацию, об интересе ЦСКА к португальскому тренеру.
Фото: "Getty Images"
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