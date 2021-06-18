"Бред! Никаких других слов у меня нет. А на бред не надо реагировать. Планируем ли обратиться в суд? Конечно, нет. На кого? Мы не собираемся ни на кого обращать внимание", - сказал Газизов.
Напомним, ранее украинский журналист Андрей Сенькив заявил, что Михаил Фоменко, тренировавший сборную Украины в 2012-2016 годах, выпускал в матчах национальной команды футболистов, чтобы те впоследствии могли получить выгодные контракты в клубах. По сведениям Сенькива, Фоменко получал по 1000 долларов от "Уфы" за каждую минуту, которую Зинченко провел на поле в рамках Евро-2016.
Отмечалось, что "Уфа" якобы помогла увеличить количество игр Александра за национальную команду, чтобы не возникли трудности при его переходе в "Манчестер Сити".
Отметим, что Зинченко являлся игроком "Уфы" в 2015-2016 годах. В 2016-м он подписал контракт с "Ман Сити".
Источник: Sport24
В "Уфе" отреагировали на сообщения о даче взяток тренеру сборной Украины из-за Зинченко
"Бред! Никаких других слов у меня нет". Газизов - об информации о взятках тренеру сборной Украины из-за Зинченко
Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал данные о том, что клуб давал взятки тренеру сборной Украины, чтобы на то время футболист уфимцев Александр Зинченко играл на Евро-2016.
Фото: "Уфа"
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