"Бред! Никаких других слов у меня нет". Газизов - об информации о взятках тренеру сборной Украины из-за Зинченко

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал данные о том, что клуб давал взятки тренеру сборной Украины, чтобы на то время футболист уфимцев Александр Зинченко играл на Евро-2016.

Фото: "Уфа"