По данным источника, ЦСКА, вероятно, не будет искать нового главного тренера. Березуцкий, ранее назначенный исполняющим обязанности главного тренера команды, будет руководить "армейцами" в начале предстоящего сезона.
Помогать Алексею будет Григорий Бабаян, ранее возглавлявший казахстанский "Тобол". Футболистам ЦСКА внушают мысль, что Березуцкий является полноправным тренером команды, отмечает источник.
Напомним, что Березуцкий был назначен исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА после того, как клуб покинул Ивица Олич, возглавивший "армейцев" по ходу минувшего сезона.
Источник: РБ Спорт
СМИ: ЦСКА начнет сезон под руководством Алексея Березуцкого
ЦСКА, судя по всему, начнет следующий сезон с Алексеем Березуцким во главе команды.
Фото: "РБ Спорт"
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