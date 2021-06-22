"Что касается продления контракта со "Спартаком", то об этом с клубом мы пока не общались. Все мысли только о подготовке к сезону", - приводит слова Кутепова "Чемпионат".
Напомним, что Илья выступает за красно-белых с 2012 года. Его соглашение с московским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.
В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги Кутепов провел 16 матчей, не отметившись результативными действиями. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 1,8 млн евро.
"Спартак" в прошедшем розыгрыше чемпионата России завоевал серебряные медали. Красно-белые сыграют в квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/22.
Кутепов прокомментировал ситуацию с возможным продлением контракта со "Спартаком"
Защитник "Спартака" Илья Кутепов заявил, что он пока не общался с клубом по поводу продления контракта.
Фото: ФК "Спартак"
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