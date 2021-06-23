"Я не люблю хвалить молодых ребят, потому что может быть разная реакция. Кто-то понимает, а кто-то может нос задрать, подумать, что он все может, я с таким уже сталкивался раньше. У нас есть не только Захарян, но и, например, Константин Тюкавин. И скажу так: если они продолжат работать так, как работают сейчас, то их ждет большое будущее.
Впрочем, не могу не признать, что такого таланта, как Захарян, я еще не видел. У меня есть друзья на Украине, я общаюсь с ними, они тоже меня про него спрашивают, и я им говорил то же самое. Этот талант нужно развивать и работать", - приводит слова Ордеца "Газета.Ru".
Захарян попал в систему "Динамо" в 2017 году. В основную команду московского клуба Арсен стал привлекаться в минувшем сезоне. В прошедшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги 18-летний россиянин принял участие в 13 матчах, в которых отметился тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Его контракт с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года.
В составе сборной России до 21 года Захарян выступал на молодежном Евро. Полузащитник также попал в расширенную заявку национальной команды на чемпионат Европы-2020, однако из-за ангины был вынужден покинуть расположение команды и пропустить турнир.
Ордец - о Захаряне: такого таланта я еще не видел
Защитник московского "Динамо" Иван Ордец поделился мнением о хавбеке бело-голубых Арсене Захаряне.
Фото: ФК "Динамо"
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