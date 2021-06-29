Как сообщает источник, причиной переноса может стать решение властей Калининграда, где должен состоятся матч, запретить присутствие болельщиков на этой встрече из-за пандемии коронавируса.
Отмечается, что в РФС жду совещания в Калининграде, которое должно пройти сегодня, 29 июня. Возможно, на нем будет принято решение о допуске 50% зрителей на трибуны. Вариант с переносом матча за Суперкубок в Москву не обсуждается.
Есть вариант с переносом игры на декабрь, если губернатор Калининграда не предоставит гарантий 50% допуска фанатов.
Напомним, матч за Суперкубок России-2021 должен пройти 17 июля в Калининграде. В этом матче встретятся чемпион России "Зенит" и обладатель Кубка России "Локомотив". Эти коллективы встретятся в матче за Суперкубок в третий раз подряд. В 2019 году "Локомотив" обыграл "Зенит" со счетом 3:2. Матч прошел в Москве на "ВТБ Арене". Через год на "ВЭБ Арене" петербургский клуб победил "Локо" (2:1).
Отметим, что "Локомотив" примет участие в матче за Суперкубок пятый год подряд - в 2017 "железнодорожники" уступили "Спартаку" (1:2), годом позже - ЦСКА (0:1).
Источник: РБ Спорт
СМИ: матч за Суперкубок России могут перенести на декабрь
Встреча за Суперкубок России между "Зенитом" и "Локомотивом" может быть перенесена на декабрь.
Фото: ТАСС
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