Туре сообщил, что наставник "Ахмата" Андрей Талалаев убедил его присоединиться к тренерскому штабу грозненцев. Также Яя отметил, что приехал в Россию не ради денег. По словам Туре, он согласился на работу в "Ахмате", чтобы развивать футбол в регионе.
"Честно говоря, Андрей [Талалаев] в ходе разговора убедил меня присоединиться к его тренерскому штабу. Также я говорил со своей семьей, потому что это исламский регион. Он когда-то был проблемным, но это в прошлом, а сейчас я могу помочь в восстановлении футбола. Могу дать ребятам помощь, которые сейчас развиваются. Я не приехал сюда зарабатывать деньги. Приехал с целью развития футбола и помощи людям", - сказал Туре.
Отметим, что ранее "Ахмат" объявил о подписании контракта с Туре. Соглашение бывшего игрока "Барселоны" и "Манчестер Сити" с грозненским клубом рассчитано до конца сезона-2021/22.
Источник: Спорт-Экспресс
Туре: Талалаев убедил меня присоединиться к его тренерскому штабу в "Ахмате"
Тренер "Ахмата" Яя Туре рассказал о том, как принял решение о работе в грозненском клубе.
Фото: Getty Images
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