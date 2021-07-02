— Кого хотел подписать в "Динамо"? Дзюбу. Это была моя главная просьба, он сидел на скамейке в "Спартаке".
"Спартак" тогда тренировал Унаи Эмери, мы обыграли их в дерби 5:1, и Эмери уволили сразу после игры. Единственный гол забил как раз Дзюба, и я сказал владельцу после игры: "Пожалуйста, купи мне Дзюбу". Мне правда тогда он очень нравился, в нем был виден потенциал большого игрока, да он и сейчас мне нравится, — цитирует Петреску matchtv.ru
53-летний Петреску был главным тренером "Динамо" с августа 2012 по апрель 2014 года. За это время команда сыграла в 55 матчах, из которых победила в 28, 13 проиграла, а 14 отыграла вничью.
32-летний Дзюба — воспитанник "Спартака". В структуре красно-белых нападающий находился с 2004 по 2015 год, проведя 166 матчей за основную команду москвичей. В этих встречах он забил 38 голов и отдал 23 голевые передачи. С 2015 года выступает в составе "Зенита", с которым трижды стал чемпионом России.
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Петреску: я просил у владельца "Динамо" подписать Дзюбу. В нем был виден потенциал большого игрока
Бывший наставник "Динамо" Дан Петреску признался, что хотел видеть в московском клубе нападающего Артема Дзюбу.
Фото: РИА Новости
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