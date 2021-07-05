Как сообщает источник, о подписании контракта с 63-летним немецким специалистом объявят уже сегодня.
Напомним, что весной Рангник, ранее тренировавший "РБ Лейпциг" и работавший в структуре клуба, приезжал в Москву, чтобы познакомиться с "Локомотивом" и инфраструктурой "железнодорожников". При этом СМИ вносили его в число возможных преемников Йоахима Лёва на посту наставника сборной Германии.
Отметим также, что услугами Рангника интересовался ряд европейских клубов, в частности, "Милан".
Источник: Sport24
СМИ: "Локомотив" во вторник объявит о подписании контракта с Рангником
"Локомотив" вскоре объявит о вхождении Ральфа Рангника в руководство клуба.
Фото: Getty Images
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