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Дасаев: надо ужесточить лимит. Максимум четыре легионера - и наши игроки начнут развиваться

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев высказал мнение о лимите на легионеров в российском футболе.
Фото: "СЭ"
"Мы можем сколько угодно жаловаться на отсутствие результата, но ничего не изменится. Выход один - надо ужесточить лимит.

В составе должны играть максимум четыре легионера. Тогда наши игроки начнут развиваться, а иностранцы приедут качественные. А то сейчас к нам приезжает неликвид, который просто никому не нужен в Европе", - цитирует Дасаева Sport24.

Напомним, что на данный момент в Российской Премьер-Лиге действует лимит на легионеров "8+17". В заявке каждого клуба на чемпионат России может быть не более восьми иностранных футболистов, при этом их количество на поле не ограничено. Ранее в РПЛ действовал лимит по формуле "6+5", когда одновременно на поле в составе одной команды не должно было находится более 6 футболистов без российского паспорта.

Сборная России на чемпионате Европы-2020 заняла последнее место в группе и не смогла выйти в плей-офф турнира. Национальная команда России смогла обыграть только сборную Финляндии, победив ее со счетом 1:0. Подопечные Черчесова уступили с крупным счетом командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

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Теги: Дасаев
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