"Информация о том, что "Химки" предложили Смольникову контракт с клубом, не соответствует действительности. Мы не ведем переговоры с этим футболистом", - приводит слова Терюшкова Sport24.
Ранее появилась информация, что подмосковный клуб предложил 32-летнему россиянин контракт с зарплатой 1 млн рублей в месяц.
Последней командой Смольникова был "Краснодар". По окончании сезона-2020/21 он расторг контракт с "быками" и стал свободным агентом. Ранее защитник также выступал за московское "Торпедо", "Локомотив", "Урал", "Читу", "Жемчужину", "Ростов" и "Зенит".
Министр спорта Подмосковья прокомментировал информацию об интересе "Химок" к Смольникову
Министр спорта Московской области Роман Терюшков опроверг слухи, согласно которым "Химки" предложили контракт бывшему защитнику "Зенита" и "Краснодара" Игорю Смольникову.
Фото: Sport24
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