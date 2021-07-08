По сведениям источника, Дивеевым интересуются клубы АПЛ "Кристал Пэлас" и "Брентфорд". Отмечается, что 21-летний защитник пребывает в шорт-листах обоих клубов. При этом ни "Кристал Пэлас", ни "Брентфорд" не контактировали с ЦСКА или представителями футболиста.
Напомним, ранее сообщалось, что Дивеев может перебраться в Италию. Согласно данным СМИ, на защитника ЦСКА претендуют "Венеция" и "Болонья".
Источник: Eurostavka
СМИ: Дивеевым интересуются два клуба АПЛ
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев может продолжить карьеру в Англии.
Фото: ЦСКА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!