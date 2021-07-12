— Манчини хотел где-то закрутить-зажать, но потом он понял, что с этим набором игроков у него ничего не получится. И с этого момента стал безразличным к "Зениту", — цитирует Орлова Sport24.
56-летний Манчини отработал в "Зените" сезон 2017/2018. Его контракт был рассчитан на три года с возможностью продления ещё на два, но он покинул российскую команду уже через год. В "Зените" итальянец получал 4,5 млн евро в год. В мае 2018 года стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. На следующий день специалист подписал контракт со сборной Италии, с которой вчера выиграл чемпионат Европы.
Орлов рассказал, когда Манчини стал безразличным к "Зениту"
Футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что слабый подбор футболистов в "Зените" стал причиной безразличия к клубу тренера Роберто Манчини.
Фото: Getty Images
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