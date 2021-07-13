"Наша задача выиграть чемпионство (в новом сезоне). Всегда сложно после успешного сезона играть второй год.
Должна появиться большая уверенность у игроков, но есть риск подумать, что мы уже многое умеем, что не нужно работать. Но, надеюсь, демократизм тренерского штаба сыграет свою роль. У нас методы профессора Преображенского - только ласка. Вот так мы работаем с игроками", - цитирует Слуцкого "РИА Новости".
По итогам сезона-2020/21 казанский клуб занял четвертое место в российском первенстве, что позволило команде представлять Россию в новом еврокубковом турнире - Лиге конференций.
Ранее "Рубин" дважды становился чемпионом России, однако последний успех датирован 2009 годом, когда во главе казанцев стоял Курбан Бердыев.
Нынешний главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий возглавил команду в декабре 2019 года.
Слуцкий: задача "Рубина" в новом сезоне - выиграть чемпионство
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о целях команды на новый сезон РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"
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