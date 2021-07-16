Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Спартак" намерен усилиться правым защитником. При этом, несмотря на поиски футболиста на данную позицию, клуб не планирует расставаться с Рассказовым. По данным источника, новый наставник "красно-белых" Руй Витория рассчитывает на Николая.
Напомним, что в минувшем сезоне 23-летний Рассказов выступал за тульский "Арсенал" на правах аренды. В прошлом розыгрыше РПЛ он провел за "Арсенал" 16 матчей и не отличился результативными действиями.
Источник: Sport24
СМИ: "Спартак" планирует подписать правого защитника до старта сезона
Источник: "Спартак" не намерен расставаться с Рассказовым, несмотря на поиски правого защитника
"Спартак" не собирается расставаться с Николаем Рассказовым, несмотря на поиски игрока на позицию правого защитника.
Фото: Sport24
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