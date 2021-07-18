Матчи Скрыть

Сделать ставку

Кубок Париматч Премьер

Химки
0 - 3
СпартакПерерыв
X 15.5П2 70

Малафеев: победой над "Локомотивом" игроки "Зенита" заявили, что они фавориты перед стартом нового чемпионата

Экс-голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев прокомментировал победу петербуржцев над "Локомотивом" в игре за Суперкубок России (3:0).
Фото: Instagram Вячеслава Малафеева
Малафеев заявил, что в действиях игроков "Локомотива" просматривался сумбур. Также он отметил, что успешным выступлением в матче за Суперкубок "Зенит" заявил о своем статусе фаворита в преддверии старта розыгрыша РПЛ.

"На фоне неплохо физически подготовленного "Зенита" "Локомотив" выглядел сумбурным. Необязательные ошибки, которые в итоге привели к разгромному поражению в игре за Суперкубок. Это не лучший старт сезона для москвичей. Игроки "Зенита" же проявили индивидуальное и командное мастерство и в очередной раз заявили, что они фавориты перед стартом нового чемпионата", - сказал Малафеев.

Источник: Спорт-Экспресс

Черданцев назвал главную проблему "Локомотива" после поражения команды от "Зенита"

Семин - о Суперкубке: в "Зените" прекрасно тактически сработали. Семак сыграл блестяще

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Малафеев Зенит Локомотив Суперкубок России
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Вагнер Лав стал лучшим футболистом чемпионата Казахстана в июне
Источник: Коваленко может перейти из "Аталанты" в "Специю"
Черевченко - о Глушенкове: буду рад увидеть его в своей команде
Пропустил 128 дней прошлого сезона из-за травм. Кого покупает «Краснодар» за 20 млн евро 2
Агент Мамманы: шанс на возвращение Эмануэля в "Сочи" есть
Боярский: сборная России не сможет выйти на чемпионат мира. Мы слабая команда! 1
Малафеев: победой над "Локомотивом" игроки "Зенита" заявили, что они фавориты перед стартом нового чемпионата 2
Боярский: Бердыев не подходит сборной России. Пускай и дальше занимается клубами 2
"Амкал" в меньшинстве удержал ничейный счет в матче с молодежной командой ЦСКА
Ларссон, Соболев и Промес - в стартовом составе "Спартака" на матч с "Химками"
Источник: Черчесов прервал отпуск и отправился в Москву на переговоры по трудоустройству 19
Петржела: в России у "Зенита" нет конкурентов. В РПЛ он точно станет чемпионом
Сергеев и Зиньковский представили новую форму "Крыльев Советов" (фото) 1
"Урал" победил "Крылья Советов" в товарищеском матче
Селюк выступил за назначение Семина на пост главного тренера сборной России 3
Селюк: Бердыев – человек довольно замкнутый. У него могут возникнуть проблемы с коммуникацией с игроками сборной 4
"Зенит" показал эмоции Малкома после победы в Суперкубке России (видео)
Фотография Месси с Кубком Америки побила рекорд по лайкам среди постов в "Инстаграме" от спортсменов
Арустамян: этим летом Бердыев не встречался ни с кем из РФС
Черданцев назвал главную проблему "Локомотива" после поражения команды от "Зенита" 5
Мацуев: при Витории мы видим совершенно другой "Спартак". Эта команда может забрать чемпионство у "Зенита" 11
Семин - о Суперкубке: в "Зените" прекрасно тактически сработали. Семак сыграл блестяще 1
Губерниев прокомментировал победу "Зенита" над "Локомотивом" в матче за Суперкубок 1
СМИ: ФИФА тестирует масштабные изменения в футбольных правилах 30
Актер Баринов: не доверяю Федуну, он дилетант, может только проявлять инициативу 11
Первый матч "Сочи" в еврокубках будет обслуживать судейская бригада из Албании 1
"Нижний Новгород" объявил о подписании контракта с полузащитником Могилевцем 2
Фанатов "Локомотива" на матче Суперкубка заставили свернуть согласованный баннер из-за слова "Кенигсберг" 5
"Краснодар" сообщил об отмене контрольного матча против "Арминии" и ее причинах
Источник: Кейн согласовал контракт на 5 лет с "Манчестер Сити" 4
Все новости
-