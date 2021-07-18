Малафеев заявил, что в действиях игроков "Локомотива" просматривался сумбур. Также он отметил, что успешным выступлением в матче за Суперкубок "Зенит" заявил о своем статусе фаворита в преддверии старта розыгрыша РПЛ.
"На фоне неплохо физически подготовленного "Зенита" "Локомотив" выглядел сумбурным. Необязательные ошибки, которые в итоге привели к разгромному поражению в игре за Суперкубок. Это не лучший старт сезона для москвичей. Игроки "Зенита" же проявили индивидуальное и командное мастерство и в очередной раз заявили, что они фавориты перед стартом нового чемпионата", - сказал Малафеев.
Источник: Спорт-Экспресс
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Малафеев: победой над "Локомотивом" игроки "Зенита" заявили, что они фавориты перед стартом нового чемпионата
Экс-голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев прокомментировал победу петербуржцев над "Локомотивом" в игре за Суперкубок России (3:0).
Фото: Instagram Вячеслава Малафеева
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