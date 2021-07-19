По словам Кашшаи, VAR, вероятно, будет использоваться на всех матчах Премьер-Лиги. Также глава судейского департамента рассказал о позитивном отношении арбитров к этой системе.
"Будет ли VAR использоваться на всех матчах РПЛ? Зависит от расписания. У нас есть возможность использовать VAR на четырех матчах в день. Думаю, мы сможем использовать VAR на всех играх. Мне кажется, это будет справедливо. Видеоарбитры минимизируют ошибки. Судьи рады, что они появились, поскольку это дополнительная поддержка в принятии решений", - сказал Кашшаи.
Источник: Спорт-Экспресс
Кашшаи: думаю, мы сможем использовать VAR на всех матчах РПЛ
Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи поделился информацией по вопросу использования системы VAR в матчах РПЛ.
Фото: "СЭ"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!