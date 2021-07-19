- Будущее в ЦСКА? Я не знаю. Правда ли, что могу оказаться в "Милане"? Нет, - передает слова Влашича Sport24.
Ранее появлялась информация, что 23-летний хорватский полузащитник Никола Влашич может перейти в "Милан" на правах аренды с опцией обязательного выкупа за 30 миллионов евро, и что ЦСКА отказался продавать хавбека в "Брентфорд" за 15 миллионов евро.
СМИ: Влашич перейдет в "Милан" на правах аренды с обязательным выкупом за 30 миллионов
Источник: ЦСКА отклонил предложение "Брентфорда" по Влашичу
Влашич опроверг информацию о своем переходе в "Милан"
Атакующий полузащитник ЦСКА Никола Влашич ответил на вопросы о своем будущем в ЦСКА и возможности перехода в "Милан".
Фото: ПФК ЦСКА
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