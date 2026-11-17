Кандидат на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА) Рамон Вега заявил о намерении вернуть российские команды к международным соревнованиям в случае своего избрания.

Фото: РФС

Я хочу, чтобы люди понимали, сколько в России талантливых футболистов: такую огромную страну в Европе попросту не замечают, - цитирует Вегу "СЭ"

По словам Веги, он поддерживает контакты с Российским футбольным союзом (РФС) и считает отстранение России несправедливым решением.- Считаю, что с российской стороной обошлись очень несправедливо. Я сопереживаю РФС и надеюсь, что вы как можно скорее вернетесь к международным турнирам. Будь я президентом ФИФА, я бы вернул Россию в международные соревнования.В настоящее время пост президента ФИФА занимает Джанни Инфантино. Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.