Дети во вторник, 20 июля, встретились с Дзюбой и вручили ему глиняный кубок. Они самостоятельно изготовили этот кубок и расписали его вручную специальными красками. На изготовление трофея у детей ушел месяц.
Напомним, что на Евро-2020 сборная России заняла последнее место в турнирной таблице группы B и не вышла в плей-офф. Дзюба отметился на турнире одним голом. Он забил гол в ворота сборной Дании во встрече заключительного тура группового раунда (1:4).
Источник: Телеграм-канал "РИА Новости Спорт"
Дзюбу признали лучшим игроком Евро-2020. Артему вручили глиняный кубок
Юные болельщики из Санкт-Петербурга признали форварда "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу лучшим футболистом Евро-2020.
Фото: "Зенит"
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