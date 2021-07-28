"Вот именно сейчас ему советчиков хватает выше крыши. Мы хорошо общаемся, но совета он не спрашивал. Если обратится, скажу свое мнение.
Какое оно? Ему лучше уезжать уже сейчас. Чем раньше, тем лучше. Он полностью готов к Европе", - цитирует Григалаву Sport24.
Ранее спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский заявил, что Кварацхелией интересуются четыре больших клуба.
20-летний грузин выступает за казанский клуб с 2019 года. Его контракт с "Рубином" рассчитан до 30 июня 2024 года. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость Хвичи в 18 млн евро.
Григалава: Хвиче лучше уезжать уже сейчас. Он полностью готов к Европе
Бывший защитник тульского "Арсенала" Гиа Григалава рассказал, советовался ли с ним хавбек "Рубина" Хвича Кварацхелия насчет отъезда в Европу.
Фото: РПЛ
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