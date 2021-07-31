Смородская раскритиковала назначение Ральфа Рангника и Томаса Цорна на руководящие должности в "Локомотиве". По ее мнению, работа этих специалистов навредит команде. Рангник и Цорн пришли в "Локомотив" для того, чтобы зарабатывать деньги, а не побеждать, отметила Смородская.
"Это беспредельная ситуация. То, что они делают — преступление. Они хотят сделать как можно больше трансферов и заработать денег на этом. Такие игроки на дороге не валяются. Ничего подобного в "Локомотиве" никогда не было. Плутник начал весь этот хаос, он хочет развалить клуб. Он нанял Рангника и Цорна, которые угробят команду. Они пришли в "Локомотив" за деньгами, а не за победами", - сказала Смородская.
Напомним, ранее сообщалось, что "Локомотив" намерен расстаться с рядом ведущих игроков, включая полузащитников Дмитрия Баринова и Гжегожа Крыховяка, а также форварда Федора Смолова.
Отметим, что Рангник был назначен в "Локомотиве" на пост руководителя по спорту и развитию. Цорн вступил в должность технического директора клуба.
Источник: Спорт-Экспресс
Смородская: Рангник и Цорн угробят "Локомотив". Они пришли в клуб за деньгами, а не за победами
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала данные о намерении руководства клуба продать некоторых ведущих игроков команды.
Фото: "СЭ"
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