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Россия
3 - 0 3 0
Буркина-ФасоЗавершен

Ибрагимов вошёл в тройку самых молодых дебютантов сборной России в XXI веке

Полузащитник молодёжной команды "Манчестер Юнайтед" Амир Ибрагимов отметился не только дебютом за сборную России, но и вошёл в число самых юных футболистов, когда-либо выходивших на поле в составе национальной команды в XXI веке.
Фото: РФС
На момент матча с Буркина-Фасо хавбеку было 18 лет, два месяца и три дня. Это позволило ему занять третье место в списке самых молодых дебютантов сборной России за последние десятилетия. Выше располагаются только Игорь Акинфеев и Сергей Пиняев.

Свой первый матч за главную команду страны Ибрагимов провёл в победной встрече с Буркина-Фасо, которая завершилась со счётом 3:0. Следующим соперником россиян станет сборная Тринидада и Тобаго.

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