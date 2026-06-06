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Ибрагимов вошёл в тройку самых молодых дебютантов сборной России в XXI веке
Вчера, 23:58
Полузащитник молодёжной команды "Манчестер Юнайтед" Амир Ибрагимов отметился не только дебютом за сборную России, но и вошёл в число самых юных футболистов, когда-либо выходивших на поле в составе национальной команды в XXI веке.
Фото: РФС
На момент матча с Буркина-Фасо хавбеку было 18 лет, два месяца и три дня. Это позволило ему занять третье место в списке самых молодых дебютантов
сборной России
за последние десятилетия. Выше располагаются только Игорь Акинфеев и Сергей Пиняев.
Свой первый матч за главную команду страны Ибрагимов провёл в победной встрече с Буркина-Фасо, которая завершилась со счётом 3:0. Следующим соперником россиян станет сборная Тринидада и Тобаго.
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Амир Ибрагимов
Сборная России
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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