На ЧМ-2026 не пустят на стадион с вувузелами и свистками

ФИФА утвердила список предметов, которые болельщикам будет запрещено проносить на матчи чемпионата мира 2026 года.



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Как сообщает Reuters, под ограничения попали вувузелы и другие шумовые устройства. Запрет распространяется также на свистки, воздушные горны и любые предметы, создающие чрезмерный шум на трибунах. Кроме того, зрителям не разрешат использовать лазерные указки и аналогичные устройства.



Вувузелы получили мировую известность после чемпионата мира 2010 года в ЮАР, где стали одним из главных символов турнира благодаря своему характерному звуку.



Мировое первенство пройдёт в США, Канаде и Мексике. Старт турнира запланирован на 11 июня, а финальный матч состоится 19 июля.