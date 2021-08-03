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Бывший советник Федуна заявил, что предлагал "Спартаку" купить Тикнизяна у ЦСКА

Бывший советник владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци рассказал, что давал московскому клубу рекомендации по полузащитнику ЦСКА Наиру Тикнизяну.
Фото: РБ Спорт
Напомним, ранее журналист Нобель Арустамян сообщил, что Тикнизян близок к переходу в московский "Локомотив".

"Я говорил руководству "Спартака" о Тикнизяне, предлагал купить его у ЦСКА. Или хотя бы рассмотреть такую возможность. Мне кажется, что Наир - отличный игрок. У него прекрасные умения, к тому же он может сыграть на двух разных позициях на левом фланге. Не знаю, почему "Спартак" не решился подписать его. Теперь Тикнизян переходит в "Локомотив" за большие деньги", - приводит слова Камоцци Eurostavka.

По информации Арустамяна, сделка по переходу Наира Тикнизяна из ЦСКА в "Локомотив" может быть оформлена до вечера среда, 4 августа. "Железнодорожники" подняли предложение "армейцам" за футболиста до 5 млн евро.

Полузащитник Наир Тикнизян является воспитанником московского ЦСКА. В нынешнем сезоне он провел один матч - в рамках РПЛ он сыграл против "Локомотива" (1:2). Контракт Тикнизяна с армейским клубом рассчитан до конца июня 2025 года, портал transfermarkt оценивает его стоимость в 1,8 млн евро.

Арустамян: "Локомотив" предложил ЦСКА за Наира Тикнизяна 5 млн евро

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Теги: Тикнизян ЦСКА Спартак Камоцци
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