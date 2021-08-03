Ранее сообщалось, что Александр Шимарыгин, 37-летний судья, обслуживающий матчи на уровне ФНЛ, в течение двух лет активно делал ставки. За это время он совершил 19 тысяч операций на общую сумму более 65 миллионов рублей.
Однако Шимарыгин прошёл процедуру регистрации в одной из букмекерских контор под своим настоящим именем, что вскоре стало известно соответствующему комитету Российского футбольного союза.
"Оказалось, что за 2 года он заключил просто запредельное число пари, многие из которых были сделаны на матчи под эгидой РФС", - цитирует "РБ Бизнес" слова источника, близкого к РФС.
Новый сезон Российской Премьер-лиги стартовал 23 июля. В рамках чемпионата России уже прошло 2 тура. Лидерами в турнирной таблице РПЛ являются "Зенит", "Рубин", "Локомотив" и "Динамо". Все они набрали по 6 очков.
Судья ФНЛ Шимарыгин пожизненно отстранен от футбола из-за ставок на матчи
Пожизненно отстраненный арбитр Шимарыгин делал ставки на матчи под эгидой РФС
Судья Александр Шимарыгин, пожизненно отстраненный за игру в букмекерских конторах, совершал большинство ставок на матчи, которые проводились под эгидой Российского футбольного союза.
Фото: РИА Новости
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