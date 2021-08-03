Пожизненно отстраненный арбитр Шимарыгин делал ставки на матчи под эгидой РФС

Судья Александр Шимарыгин, пожизненно отстраненный за игру в букмекерских конторах, совершал большинство ставок на матчи, которые проводились под эгидой Российского футбольного союза.

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