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Селюк: меня очень удивляет ЦСКА. Создается ощущение, что над клубом проводят эксперимент

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о ситуации с назначением тренеров в ЦСКА.
Фото: Footboom.com
Селюк заявил, что его удивляют решения руководства ЦСКА. По словам агента, клубу нужно было намного раньше увольнять Виктора Гончаренко с поста главного тренера. Также Селюк отметил, что последние выступления ЦСКА под руководством нового главного тренера Алексея Березуцкого вызывают тревогу.

"Меня очень удивляет ЦСКА сейчас. Создается такое ощущение, что над клубом проводят какой-то эксперимент. Гончаренко убрали, его нужно было убирать намного раньше. <...> Дальше был Олич без особого тренерского опыта. Убрали Олича и поставили Березуцкого. До какого-то момента я думал, что на Березуцкого надо посмотреть. Но то, что я увидел в последних матчах, вызывает большую тревогу за болельщиков ЦСКА", - сказал Селюк.

Напомним, что Алексей Березуцкий занял пост главного тренера ЦСКА нынешним летом. Под его руководством команда провела два матча в текущем розыгрыше РПЛ. В первом туре "армейцы" победили "Уфу" (1:0), во втором - уступили "Локомотиву" (1:2).

Источник: Metaratings

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Теги: Селюк ЦСКА
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