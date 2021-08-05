— Зарема уже стала про футбол разговаривать. Не надо женщинам лезть в футбол. Занимайтесь своим делом. Вам нечего делать? Меня это бесит. Идите в легкую атлетику работать, в волейбол, баскетбол. Почему футбол-то? Потом начинает еще что-то рассказывать о футболе, мне это смешно. Просто издевается над футболом, — рассказал Канчельскис в интервью "СЭ".
Ранее спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов объявил о том, что покинет клуб. Он пообещал, что выведет на чистую воду Зарему Салихову — супругу владельца клуба Леонида Федуна.
Сам Федун назвал предстоящий уход Попова из "Спартака" "не мужским поступком".
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Канчельскис — о Салиховой: не надо женщинам лезть в футбол. Занимайтесь своим делом
Российский специалист Андрей Канчельскис высказался о ситуации в "Спартаке".
Фото: Getty Images
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