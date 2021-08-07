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Агент Малкома рассказал, когда игрок сможет сыграть за "Зенит"

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего "Зенита" Малкома, высказался о своем клиенте.
Фото: Getty Images
— В прошлых сезонах у Малкома было много травм, но я верю, что он проведет грандиозный чемпионат после победы на Олимпиаде. Думаю, он сможет сыграть за "Зенит" уже в следующем туре, — цитирует агента Sport24.

Сегодня, 7 августа, сборная Бразилии обыграла Испанию в финале футбольного турнира на Олимпиаде. Малком забил победный гол в экстра-тайме.

Параллельно с этой встречей "Зенит" встречался с "Краснодаром", который обыграл 3:2.

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Теги: Зенит Малком
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