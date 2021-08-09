"Слежу за командой, у них хороший подбор молодых амбициозных техничных и быстрых футболистов. Нужно одно понять, кто будет забивать голы. В "Зените", "Спартаке" с бомбардирами все понятно, у "Динамо" явных лидеров атаки нет. Есть сильные конкуренты — надо готовиться от игры к игре, шансы на титул есть всегда", - передаёт слова Грозного "Матч ТВ".
После трёх сыгранных туров "Динамо" располагается в лидирующей группе команд вместе с "Зенитом" и "Рубином". Все три клуба одержали по три победы на старте сезона.
В первых двух матчах "Динамо" играло на выезде. В первом туре бело-голубые обыграли "Ростов" со счётом 0:2. Второй матч складывался для динамовцев успешно. Пропустив дважды и потеряв игрока после удаления, "Уфа" была обескровлена, однако Гамид Агаларов смог в меньшинстве дважды поразить ворота москвичей. На последней минуте основного времени матча полузащитник "Динамо" Себастьян Шиманьски установил окончательный счёт в матче - 2:3.
Вчера состоялась первая для бело-голубых домашняя игра. На своём поле со счётом 2:1 был обыгран ЦСКА.
Вячеслав Грозный: у "Динамо" есть шансы на титул, но им не хватает явных лидеров в атаке
Российский специалист Вячеслав Грозный прокомментировал игру "Динамо" в новом сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
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