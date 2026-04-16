Булыкин ответил, кто является основным нападающим "Спартака": он должен играть

"На мой взгляд, основным нападающим "Спартака" является Угальде, он должен играть. В прошлом и этом сезонах доказывал, что нападающий высокого уровня.Понятно, что он не забивал, но в то же время если будет играть, то забьет, потому что "Спартак" много моментов создает", - сказал Булыкин ТАСС.
Манфред Угальде выступает в составе московского "Спартака" с конца января 2024 года. В текущем сезоне за клуб форвард провел 30 матчей, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 14 миллионов евро.