Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Сельта
19:45
ФрайбургНе начат
Астон Вилла
22:00
БолоньяНе начат
Ноттингем Форест
22:00
ПортуНе начат
Бетис
22:00
БрагаНе начат

Лига конференций УЕФА

АЗ Алкмар
19:45
ШахтерНе начат
АЕК Афины
22:00
Райо ВальеканоНе начат
Страсбург
22:00
МайнцНе начат
Фиорентина
22:00
Кристал ПэласНе начат

В "Родине" высказались о возможном выкупе голкипера "Акрона"

Главный операционный и спортивный директор "Родины" Алексей Зинин высказался о голкипере "Акрона" Сергее Волкове.
Фото: ФК "Родина"
Алексей Зинин заявил, что Сергей Волков является сильным голкипером и очень яркой личностью.

"Я бы отвечал на этот вопрос в конце сезона. Серёжа - сильный вратарь, очень яркая личность. Мы рады, что он с нами, что у нас есть опция, которая позволяет в любой момент сделать Сергея не арендованным, а полноценным игроком "Родины", - сказал Зинин "Чемпионату".

Сергей Волков перешел в московскую "Родину" в августе 2025 года на правах аренды из тольяттинского "Акрона". В текущем сезоне Первой лиги голкипер провел 24 матча, пропустил 17 голов и отыграл 12 встреч на ноль. Соглашение футболиста с московским клубом рассчитано до конца июня 2026 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится