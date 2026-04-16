В "Родине" высказались о возможном выкупе голкипера "Акрона"

Главный операционный и спортивный директор "Родины" Алексей Зинин высказался о голкипере "Акрона" Сергее Волкове.

"Я бы отвечал на этот вопрос в конце сезона. Серёжа - сильный вратарь, очень яркая личность. Мы рады, что он с нами, что у нас есть опция, которая позволяет в любой момент сделать Сергея не арендованным, а полноценным игроком "Родины", - сказал Зинин "Чемпионату"

Сергей Волков перешел в московскую "Родину" в августе 2025 года на правах аренды из тольяттинского "Акрона". В текущем сезоне Первой лиги голкипер провел 24 матча, пропустил 17 голов и отыграл 12 встреч на ноль. Соглашение футболиста с московским клубом рассчитано до конца июня 2026 года.