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СМИ: "Сочи" предложил Мелкадзе 3-годичный контракт

Нападающий "Спартака" Георгий Мелкадзе может стать игроком "Сочи".
Фото: ФК "Спартак"
"Сочи" готов выкупить у "Спартака" трансфер 24-летнего нападающего Георгия Мелкадзе, сообщают СМИ.

По данным источника, "барсы" предложили экс-форварду молодежной сборной России контракт на 3 года.

Срок действия текущего соглашения Мелкадзе со "Спартаком" истекает по окончании нынешнего чемпионата. Из первых четырех матчей сезона нападающий принял участие в одном и получил 8 минут игрового времени. Прошлый сезон Мелкадзе провел в аренде в "Ахмате", позапрошлый - в "Тамбове".

Источник: "РБ Спорт"

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Теги: Сочи Спартак Мелкадзе Российские трансферы
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