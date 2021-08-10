"Сочи" готов выкупить у "Спартака" трансфер 24-летнего нападающего Георгия Мелкадзе, сообщают СМИ.
По данным источника, "барсы" предложили экс-форварду молодежной сборной России контракт на 3 года.
Срок действия текущего соглашения Мелкадзе со "Спартаком" истекает по окончании нынешнего чемпионата. Из первых четырех матчей сезона нападающий принял участие в одном и получил 8 минут игрового времени. Прошлый сезон Мелкадзе провел в аренде в "Ахмате", позапрошлый - в "Тамбове".
Источник: "РБ Спорт"
СМИ: "Сочи" предложил Мелкадзе 3-годичный контракт
Нападающий "Спартака" Георгий Мелкадзе может стать игроком "Сочи".
Фото: ФК "Спартак"
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